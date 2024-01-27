Магнитная обстановка на сегодня: защита от радиации и влияние на здоровье

Магнитная обстановка - это состояние геомагнитного поля Земли в определенный момент времени. Она может изменяться со временем и зависит от многих факторов, таких как солнечная активность, геомагнитные бури, геомагнитный шторм, солнечная радиация, изменения в ионосфере и магнитосфере Земли и другие.