Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Бродовщук
    Этот Быков - мерзопакостная личность. 😡Путин ищет новое ...
  • Одиссей
    Я думаю, что Вы смотрите в корень! Не буду фантазировать о НАШИХ студентах в Душанбе, но недавно была статейка о том,...Русские учителя п...
  • sorsw
    ПОКАЗУХА! Словом, как всегда...Русские учителя п...

Мир, дружба, жвачка: любовь к Америке вспыхнула в России, и это опасно

Мир, дружба, жвачка: любовь к Америке вспыхнула в России, и это опасно

БлокнотРУ Дональд Трамп внезапно стал, как модно говорить в интернете, «нашим слоном». Все его действия после 20 января, когда он официально вступил в должность президента США, импонируют нормальным людям всего мира, включая и россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Любовь к США времен Горбачева дорого нам обошлась!
Ответить
8 час.
Александр Мельников
К лету МастерКард и Виза возвращаются, спорим, ВСЁ наши чинуши в очередь за ними встанут! А вы про жвачку. Зелибоба (ублюдок, жид, мразота)  Трампа троллит, как Тузик грелку, а наши господа не знают, за какой ещë стол с гегемоном сесть. Не Путин наше всë у депутатов, а Трампушка родной. Уроды...
Ответить
7 час.
нн
наталья никифорова
Страна непуганых идиотов. Сколько же раз надо наших людей треснуть по харе, чтобы наконец проснулось чувство собственного достоинства и понятия, что мы нужны только как источник благосостояния для всех, кто пытается &quot;обаять&quot; дураков, которым повесь морковку перед носом и они побегут за ней, как ишак. Буратины безмозглые. Заучите наизусть песенку лисы Алисы и кота Базилио: &quot;для дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и он хорош:. Может хватит уже вестись на посылы и наконец прочистить мозги и жить своим умом, не &quot;очаровываться&quot;, а трезво смотреть на проблемы и решать их в свою пользу.
Ответить
6 час.
наверх