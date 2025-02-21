Мир, дружба, жвачка: любовь к Америке вспыхнула в России, и это опасно

К лету МастерКард и Виза возвращаются, спорим, ВСЁ наши чинуши в очередь за ними встанут! А вы про жвачку. Зелибоба (ублюдок, жид, мразота) Трампа троллит, как Тузик грелку, а наши господа не знают, за какой ещë стол с гегемоном сесть. Не Путин наше всë у депутатов, а Трампушка родной. Уроды...

нн

наталья никифорова

Страна непуганых идиотов. Сколько же раз надо наших людей треснуть по харе, чтобы наконец проснулось чувство собственного достоинства и понятия, что мы нужны только как источник благосостояния для всех, кто пытается "обаять" дураков, которым повесь морковку перед носом и они побегут за ней, как ишак. Буратины безмозглые. Заучите наизусть песенку лисы Алисы и кота Базилио: "для дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и он хорош:. Может хватит уже вестись на посылы и наконец прочистить мозги и жить своим умом, не "очаровываться", а трезво смотреть на проблемы и решать их в свою пользу.