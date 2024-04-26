Юрий Марджиняну: "У молдаван нагло крадут их идентичность"

У молдаван путем манипуляций и пропаганды хотят украсть их национальную идентичность. Такое мнение высказал юрист, адвокат Юрий Марджиняну, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.