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Папа Франциск в стабильном состоянии после ночи, прошедшей в госпитале

Папа Франциск в стабильном состоянии после ночи, прошедшей в госпитале

Папа Франциск, госпитализированный с двусторонней пневмонией, провел спокойную ночь. На площади Святого Петра прошел молебен за его здоровье.

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