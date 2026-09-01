Россия может стать первой страной с федеральным законом о беспилотниках

Член комитета Госдумы по транспорту Валерий Горюханов на Восточном экономическом форуме сообщил о возможном принятии законопроекта о беспилотниках уже в осеннюю сессию.
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