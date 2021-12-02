Т-Р-Инфо

25 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Слишком ласка,и со скотом сравнивать....кхм да и вообще с милыми животными сравнивать хм...не стоит 😡💩Закон что дышло: ...
  • егор егоров
    Самое смешное, что весь этот уголь застрял на границе с Китаем, так как Китай отказывается, в связи с ковидом принима...Главное набить мо...
  • Борис Осипов
    Пора с этими частниками разбираться...совсем оборзели при виде больших денег...Главное набить мо...

Лукашенко заявил, что в 2014 году украинцы сами попросили россиян спасти Крым от НАТО

Лукашенко заявил, что в 2014 году украинцы сами попросили россиян спасти Крым от НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым вошел в состав России в 2014 году по просьбе украинских военных, поскольку они, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили россиянам взять регион под контроль.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх