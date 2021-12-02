Лукашенко заявил, что в 2014 году украинцы сами попросили россиян спасти Крым от НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым вошел в состав России в 2014 году по просьбе украинских военных, поскольку они, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили россиянам взять регион под контроль.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым вошел в состав России в 2014 году по просьбе украинских военных, поскольку они, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили россиянам взять регион под контроль.
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