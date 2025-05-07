Итак, «Луня» они «приняли во внимание». Что дальше?

Aurora Flight Sciences предоставила новые подробности о конструкции демонстратора, над которым она работает для программы X-plane Liberty Lifter Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA).
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