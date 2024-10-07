Мишустин подскажет старшеклассникам, какие профессии выбрать

Власти определят профессии, которые будут наиболее востребованными на рынке труда через пять лет. Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 7 октября сообщил об утверждении методики формирования прогноза потребности экономики в кадрах — на ее основе будут определять количество мест в колледжах и вузах.
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