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Backpacking, которого… не было. Снежный баран в Магаданской области

Backpacking, которого… не было. Снежный баран в Магаданской области

Бэкпэкинг (backpacking) – путешествие по самостоятельно разработанной программе. В данном случае – путешествие, исключающее стационарный базовый лагерь и предполагающее полную автономию на несколько дней маршрута.

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