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Тульские новости

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В Тульской области дело о служебном мошенничестве направлено в суд

В Тульской области дело о служебном мошенничестве направлено в суд

29-летний житель региона, занимая должность руководителя местного предприятия по эксплуатации и ремонту автомототехники, покупал у стороннего лица поддельные кассовые чеки, в которых значились ложные траты на товары.

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