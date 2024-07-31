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Спички - не игрушка

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Наталья Варлей: Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»!

Наталья Варлей: Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»!

Наталья Варлей: Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»! В свободные дни, часы, минуты – мы не отдыхали, а бегали по театрам, выставкам, музеям, просиживали в читальных залах, не пропускали новые программы в цирке и кинопремьеры… Помню, каким потрясением стал для меня фильм «Шербурские зонтики» с прекрасными Катрин Денёв и Нино Кастельнуово.

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