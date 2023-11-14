«Кукурелья первым хватает Холанда, а Эрлинг как бы отмахивается. Сбоку этого нельзя не увидеть, решение судьи понятно». Экс-арбитр Галлахер о пенальти «Сити» в матче с «Челси»

Первый гол «Манчестер Сити» в матче АПЛ против «Челси» (4:4) был забит с пенальти. Арбитр Энтони Тэйлор назначил его, посчитав, что Марк Кукурелья сфолил на Эрлинге Холанде, дернув его за футболку.