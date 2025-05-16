Россиян предупредили о вызывающем проблемы с сердцем опасном состоянии

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков назвал два способа борьбы с опасным видом ожирения. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он также предупредил, что это состояние может вызывать проблемы с сердцем.
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