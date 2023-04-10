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Посол в Берлине Нечаев: отправка войск ФРГ на Украину была бы равносильна прямому втягиванию Германии в конфликт с Россией

Посол в Берлине Нечаев: отправка войск ФРГ на Украину была бы равносильна прямому втягиванию Германии в конфликт с Россией

Отправка немецких Вооруженных сил на украинскую территорию была бы равносильна прямому втягиванию Германии в конфликт с Российской Федерацией.

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