Globo: Лула да Силва пропустит саммит БРИКС из-за травмы головы после падения

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пропустит грядущий саммит БРИКС в Казани, потому что упал в ванной и ударился затылком, что спровоцировало небольшое кровоизлияние, сообщил телеканал GloboNews со ссылкой на его лечащего врача.