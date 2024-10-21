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Globo: Лула да Силва пропустит саммит БРИКС из-за травмы головы после падения

Globo: Лула да Силва пропустит саммит БРИКС из-за травмы головы после падения

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пропустит грядущий саммит БРИКС в Казани, потому что упал в ванной и ударился затылком, что спровоцировало небольшое кровоизлияние, сообщил телеканал GloboNews со ссылкой на его лечащего врача.

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