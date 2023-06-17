ЕЦБ: использование доходов от замороженных российских активов ударит по евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию о том, что перенаправление доходов по заблокированным облигациям Центрального банка России на оказание помощи Украине, может привести к последствиям для евро, сообщает Financial Times.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию о том, что перенаправление доходов по заблокированным облигациям Центрального банка России на оказание помощи Украине, может привести к последствиям для евро, сообщает Financial Times.
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