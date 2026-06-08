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Maruti Suzuki делает ставку на биогаз и зеленую энергетику: масштабные инвестиции в будущее автопрома

Maruti Suzuki делает ставку на биогаз и зеленую энергетику: масштабные инвестиции в будущее автопрома

Мир автомобилей стремительно меняется. Если еще десять лет назад разговоры об экологии и зеленой энергетике в автопроме казались лишь данью моде или способом привлечь внимание инвесторов, то сегодня это суровая экономическая необходимость и вопрос … .

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