Катись с опаской: как уменьшить риски от электроскутеров в городах

Демократичные и экологичные средства индивидуальной мобильности становятся всё более популярным способом перемещения горожан, но оборотной стороной прогресса стал резкий рост уровня травматизма на дорогах, а еще дискомфорт водителей и пешеходов.
Демократичные и экологичные средства индивидуальной мобильности становятся всё более популярным способом перемещения горожан, но оборотной стороной прогресса стал резкий рост уровня травматизма на дорогах, а еще дискомфорт водителей и пешеходов.
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