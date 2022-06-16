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Катись с опаской: как уменьшить риски от электроскутеров в городах

Катись с опаской: как уменьшить риски от электроскутеров в городах

Демократичные и экологичные средства индивидуальной мобильности становятся всё более популярным способом перемещения горожан, но оборотной стороной прогресса стал резкий рост уровня травматизма на дорогах, а еще дискомфорт водителей и пешеходов.

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