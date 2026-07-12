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Коротко о главном

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ВС РФ возвращают Купянск, ВСУ постепенно отходят

ВС РФ возвращают Купянск, ВСУ постепенно отходят

Вынужденная перебросить часть резервов на север Харьковской области группировка украинских войск под натиском российских сил поэтапно сдаёт позиции в Купянске и прилегающих районах, оставляя плацдармы на восточном берегу Оскола.

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