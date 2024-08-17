Итальянские журналисты проникли в Курскую область и вели репортаж о действиях ВСУ. Как на это отреагировали в России?

Посла Италии вызвали в МИД РФ из-за репортажа журналистов Rai из Курской области Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.