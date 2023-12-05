Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что цели и задачи спецоперации на Украине стали глобальными после того, как Запада поставил своей задачей стратегическое поражение России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии