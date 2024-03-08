В США заявили о поиске пути к диалогу с КНДР для деэскалации ситуации на Корейском полуострове

Старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер в пятницу, 8 марта, подтвердила намерения США продолжать поиск путей диалога с КНДР, чтобы снизить угрозы и добиться деэскалации ситуации на Корейском полуострове.