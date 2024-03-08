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В США заявили о поиске пути к диалогу с КНДР для деэскалации ситуации на Корейском полуострове

В США заявили о поиске пути к диалогу с КНДР для деэскалации ситуации на Корейском полуострове

Старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер в пятницу, 8 марта, подтвердила намерения США продолжать поиск путей диалога с КНДР, чтобы снизить угрозы и добиться деэскалации ситуации на Корейском полуострове.

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