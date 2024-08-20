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7 368 подписчиков

«Ты гниль, отброс и ничтожество» - Россияне шокированы агрессией Долиной по отношению к своим подписчикам

«Ты гниль, отброс и ничтожество» - Россияне шокированы агрессией Долиной по отношению к своим подписчикам

Сегодня 2,7K прочитали История Долиной, которую якобы развели мошенники, остаётся одной из главных тем в мире российского шоу-бизнеса.

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Комментарии
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Лев Добрый
Одно слово - ШАЛАВА!😜👈👍😎
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17 час.
Александр Лагуткин
Чем больше денег у человека, тем больше сволочизма и самомнения.  Бабка Пугачева тому яркий пример.
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17 час.

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