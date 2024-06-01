Депутат Алексей Цивилев предложил открыть в Петербурге городские подростково-молодежные клубы для занятий школьников младше 14

Со своей инициативой он обратился к вице-губернатору Ирине Потехиной Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев рассказал о предложении, с которым он обратился к вице-губернатору Ирине Потехиной – открыть в городе подростково-молодежные клубы для школьников младше 14 лет.