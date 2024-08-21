«АвтоВАЗ» сообщил о начале выпуска Vesta с системой ESC

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сообщил о начале выпуска модели Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESС (electronic stability control), производство которой локализовано в стране, и другими новыми опциями.
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