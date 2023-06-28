Военное обозрение

3 465 подписчиков

Полковник австрийской армии: В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности этим воспользоваться

Полковник австрийской армии: В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности этим воспользоваться

На Западе делают попытки проанализировать события, которые происходили в России 24 июня. Один из вопросов, волнующих западных журналистов и военных экспертов, связан с тем, как изменилась ситуация на поле боя во время вооружённого мятежа и после его окончания.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх