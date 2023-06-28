Полковник австрийской армии: В выходные в России всё произошло так быстро, что у украинцев не было возможности этим воспользоваться

На Западе делают попытки проанализировать события, которые происходили в России 24 июня. Один из вопросов, волнующих западных журналистов и военных экспертов, связан с тем, как изменилась ситуация на поле боя во время вооружённого мятежа и после его окончания.
Популярные статьи
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев: Атака ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии станет для компании последней
- Очевидцы в Ростове-на-Дону заявляют, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются на исходные позиции
- РСЗО «Град» с термитными боеприпасами и ТОС-1А «Солнцепёк» превратили места высадки десанта ВСУ у Антоновского моста в один большой костёр
Свежие комментарии