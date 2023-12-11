Платформа Останкино станет вокзалом

У станции МЦД-3 создадут транспортно-пересадочный узел Правительство Москвы утвердило проекты планировки территорий, прилегающих к станциям 3-го Московского центрального диаметра, в том числе участков, расположенных в СВАО.
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