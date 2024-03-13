В МИД назвали угрозой журналистам отчет США о российских СМИ

Известия/ Дмитрий Коротаев Отчет Южного командования армии США (USSOUTHCOM) о работе российских СМИ в Латинской Америке, в котором сказано, их деятельность рассматривается как "попытка подорвать интересы Вашингтона в регионе", является угрозой российским журналистам.
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