В Ереване умерла 14-летняя Милена Согоян после ДТП с Mercedes

В медицинском центре «Эребуни» скончалась 14-летняя Милена Согоян, пострадавшая вечером 1 октября при столкновении мопеда с автомобилем Mercedes Vito в селе Айнтап Араратской области.
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