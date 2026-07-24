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Аргументы и Факты

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Дмитриев: ЕС разозлил Трампа и теперь столкнется с пошлинами

Дмитриев: ЕС разозлил Трампа и теперь столкнется с пошлинами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз столкнется с пошлинами после того, как разозлил президента США Дональда Трампа.

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