Дмитриев: ЕС разозлил Трампа и теперь столкнется с пошлинами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз столкнется с пошлинами после того, как разозлил президента США Дональда Трампа.