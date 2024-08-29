Разгромы от «Динамо» и «Локо», судьба Соболева решится в четверг, скандал с «Металлургом», новое интервью Роналду, камбэк Рублева, Копмейнерс в «Ювентусе» и другие новости

1. В Фонбет Кубке России «Динамо» разгромило «Крылья Советов» – 5:1! У Окишора дубль и ассист на Бокова, Гладышев и Макаров забили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Ростов» пугает, «Зенит» не готов к «Спартаку». В 6-м туре РПЛ будут ярчайшие матчи
- Гюндоган – в «Сити», Гондоу – почти в «Зените», «Байер» снова забил в концовке, Вендел и Клаудиньо продлили контракты, «Уралкалий» требует изъять машины «Хааса», Аскаров в «Сан-Хосе» и другие новости
- Нули «Зенита» и «Спартака», поражение «МЮ», победа «Барсы», поул Норриса, золото российских каноистов на ЧМ и другие новости
Свежие комментарии