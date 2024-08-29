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Не только о футболе

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    ну что же... Соболев в Питере я очень расстроена, до последнего надеялась ладно перевернули страницу ((Разгромы от «Дина...
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Разгромы от «Динамо» и «Локо», судьба Соболева решится в четверг, скандал с «Металлургом», новое интервью Роналду, камбэк Рублева, Копмейнерс в «Ювентусе» и другие новости

Разгромы от «Динамо» и «Локо», судьба Соболева решится в четверг, скандал с «Металлургом», новое интервью Роналду, камбэк Рублева, Копмейнерс в «Ювентусе» и другие новости

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Комментарии
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Максим Комаров
Хроника заплыва по маршруту: Речка Тушинка - Балтийское Море. 13-00, А.И.Медведев — Во сколько стоит ждать объявления решения по Соболеву? — В сутках 24 часа, — приводит слова Медведева Sport24.
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10 час.
Максим Комаров
20-37 Sobolev7 Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев удалил из описания своего телеграм-канала упоминание о том, что он является футболистом красно-белых.
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4 час.
Лена Мисько
ну что же... Соболев в Питере я очень расстроена, до последнего надеялась ладно перевернули страницу ((
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5 мин.

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