Разгромы от «Динамо» и «Локо», судьба Соболева решится в четверг, скандал с «Металлургом», новое интервью Роналду, камбэк Рублева, Копмейнерс в «Ювентусе» и другие новости

Гюндоган – в «Сити», Гондоу – почти в «Зените», «Байер» снова забил в концовке, Вендел и Клаудиньо продлили контракты, «Уралкалий» требует изъять машины «Хааса», Аскаров в «Сан-Хосе» и другие новости