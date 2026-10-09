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Регионы России

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Танкер "Афрамакс Рио" отбуксирован в безопасное место после атаки в Черном море

Танкер "Афрамакс Рио" отбуксирован в безопасное место после атаки в Черном море

Танкер «Афрамакс Рио», идущий под флагом Либерии, был атакован безэкипажными катерами в акватории Черного моря и отбуксирован в безопасное место, сообщили в Министерстве транспорта Российской Федерации.

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