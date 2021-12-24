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Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР

Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР

Поднимая ставки, то есть предлагая Западу в достаточно оперативном режиме договориться о гарантиях безопасности — или выдвигая ультиматум, как говорят сторонники политики сдерживания России, — Владимир Путин исходил из складывающейся ситуации.

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