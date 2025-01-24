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В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России

В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что шанс на снятие санкций с России есть, но он минимален, так как президент США Дональд Трамп намерен действовать в национальных интересах своей страны, а они нередко не совпадают со справедливостью.

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