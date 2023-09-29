В Финляндии предупредили о проблемах на границе с РФ

В будущем Финляндия столкнется с трудностями на границе с Россией. Об этом заявил финский президент Саули Ниинисте в ходе встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, пишет финская газета Iltalehti, выдержки приводит «Коммерсант».
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