Япония решительно осудила теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Япония решительно осуждает инцидент со стрельбой, произошедший в Красногорске Московской области 22 марта, и приведший большому числу жертв среди гражданских лиц, сообщил 23 марта пресс-секретарь МИД страны Кобаяши Маки.
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