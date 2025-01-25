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Аксенов: атаковавший Крым беспилотник сбили стрелковым оружием в ходе учений

Аксенов: атаковавший Крым беспилотник сбили стрелковым оружием в ходе учений

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что атаковавший полуостров беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит стрелковым оружием в ходе антидиверсионных учений на западе полуострова.

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