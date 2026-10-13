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HR-эксперт Лоикова: увольнение в октябре может лишить годовой премии

HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что увольнение в октябре может привести к потере годовой премии и других дополнительных выплат, поэтому в некоторых случаях выгоднее перенести уход из компании на февраль.

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