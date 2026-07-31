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«Никто из тренеров «Динамо» не реанимирует безнадежного пациента. Клуб не будет бороться за золото, пока Дзержинский после реинкарнации не займется футбольными делами». Анатолий Воробьев о Шварце

Бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев считает, что ни один тренер не сможет привести клуб к чемпионству.

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