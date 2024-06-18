Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
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Саммит мелких пакостников

Саммит мелких пакостников

Не без удовлетворения, надо сказать, отметил, с каким нескрываемым стёбом воспринимают западные обозреватели нынешний саммит G7, откровенно издеваясь над низкими электоральными показателями и рейтингами большинства его участников — кроме, разве что, премьера Италии и по совместительству хозяйки мероприятия Джорджи Мелони.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Автор намеренно сгущает краски на счёт ядерного удара. Да, руководство G7 сплошь дебилы и дегенераты, но не самоубийцы. Правда -  ну нет там никого с &quot;железным очком&quot; или &quot;стальными яйцами&quot;. Дружное западное ха-ха над &quot;мультиками Путина&quot;, так же резко прекратилось, как и началось. Вынуждать нас первыми применить ЯО вна усраине - это да, это будут стараться. Могут даже попробовать &quot;смонтировать какую-нибудь залепуху с применением&quot; ЯО, типа Бучи, маловероятно, но возможно. Но первыми применять ЯО Запад зассыт, как уже говорил - очко не железное...
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