Саммит мелких пакостников

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Леонид Ла Рошель

Автор намеренно сгущает краски на счёт ядерного удара. Да, руководство G7 сплошь дебилы и дегенераты, но не самоубийцы. Правда - ну нет там никого с "железным очком" или "стальными яйцами". Дружное западное ха-ха над "мультиками Путина", так же резко прекратилось, как и началось. Вынуждать нас первыми применить ЯО вна усраине - это да, это будут стараться. Могут даже попробовать "смонтировать какую-нибудь залепуху с применением" ЯО, типа Бучи, маловероятно, но возможно. Но первыми применять ЯО Запад зассыт, как уже говорил - очко не железное...