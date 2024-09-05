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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова об открытой тренировке штаба Тутберидзе: «Если они соберут деньги, чтобы закрыть долг Парсеговой, и считают это правильным, то пусть будет так»

9 сентября штаб Этери Тутберидзе проведет платную открытую тренировку, чтобы частично закрыть долг матери фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко».

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