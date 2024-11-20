Во Франции высказались о возможности отправки военных инструкторов на Украину

Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан в интервью телеканалу LCI рассказал, что Париж изучает возможности обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая отправку военных инструкторов в страну.
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