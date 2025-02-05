Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу снова отличился слабым знанием истории и неуместными заявлениями, выразив признательность 106-летнему ветерану Второй мировой войны Константину Кожокарь, уроженцу села София Хынчештского района, который воевал в составе румынской армии, назвав его «героем и символом нации».