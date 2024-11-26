Перед началом большого торга: Париж и Лондон готовятся отправить на Украину свои войска

Ведущее французское ежедневное издание праволиберальных взглядов Le Monde пишет о том, что, по мере того, как конфликт на Украине вступает в новую фазу эскалации, в европейских политических кругах вновь пошла дискуссия о целесообразности отправки на берега Днепра наземных войск.