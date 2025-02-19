БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Диалог на равных или Стратегия Мухаммеда Дауда

Диалог на равных или Стратегия Мухаммеда Дауда

Наиболее выдающийся, хотя и не бесспорный в своих внутриполитических решениях, правитель Афганистана Независимый курс сардара или Из объекта Большой игры в ее субъект Продолжим тему, поднятую в статьях «Афганистан: от эллинизма к разрухе или Долгий путь к реформам Мухаммеда Дауда», «Мухаммед Дауд или Из Средневековья в индустриальный век».

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