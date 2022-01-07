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Анастасия Шаботова снялась с чемпионата Европы в Таллине

Фигуристка Анастасия Шаботова, выступающая за Украину, снялась с чемпионата Европы в Таллине. Сейчас в заявке на турнир спортсменка числится как запасная – в основном составе ее заменит Мария Андрийчук.

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