Анастасия Шаботова снялась с чемпионата Европы в Таллине

Фигуристка Анастасия Шаботова, выступающая за Украину, снялась с чемпионата Европы в Таллине. Сейчас в заявке на турнир спортсменка числится как запасная – в основном составе ее заменит Мария Андрийчук.
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