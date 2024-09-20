Как охраняют девушек в Пакистане: им на головы стали крепить камеры

Забота о безопасности молодых девушек в Пакистане вышла на новый уровень. Недавно в сети появилось интервью с одной из местных жительниц — люди были просто поражены, увидев у нее на голове закрепленную и работающую видеокамеру.
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