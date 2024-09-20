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Как охраняют девушек в Пакистане: им на головы стали крепить камеры

Как охраняют девушек в Пакистане: им на головы стали крепить камеры

Забота о безопасности молодых девушек в Пакистане вышла на новый уровень. Недавно в сети появилось интервью с одной из местных жительниц — люди были просто поражены, увидев у нее на голове закрепленную и работающую видеокамеру.

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Комментарии
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Михаил Васильев
А в камерах тоже взрывчатка?
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12 час.
Дмитрий Бакланов
Конечно, что бы отец или муж мог уничтожить насильника девушки.
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10 час.
Элеонора Коган
Идиоты недоделанные.
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1 час.

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