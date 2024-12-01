Медведев: визит новых руководителей ЕС в Киев говорит о приоритете войны для них

Визит в Киев главы Европейского совета Антониу Кошты и верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в первый же день работы говорит об их настрое на продолжение войны.
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