Четыре человека, включая двух маленьких детей, погибли при пожаре в омском селе Ильичевка в Москаленском районе.
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Четыре человека, включая двух маленьких детей, погибли при пожаре в омском селе Ильичевка в Москаленском районе.