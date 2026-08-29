Подросток на питбайке насмерть музыканта во Владимирской области

Владислав Петровский погиб в ДТП с 15-летним подростком, управлявшим питбайком. По словам падчерицы музыканта, помощь пострадавшему оказали несвоевременно, а в документах указано, что он переходил дорогу, не убедившись в безопасности.
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